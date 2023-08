Ci sono voluti 20 anni di attesa, ma il completamento della strada a 4 corsie Sassari-Alghero è quasi una realtà.

L’Anas ha pubblicato il bando pubblico europeo per la gara d’appalto da 183 milioni di euro per realizzare i lotti 1 e 4 del progetto. Il lotto 1 riguarda la costruzione delle quattro corise da Alghero a Olmedo, fino al bivio della cantoniera di Rudas, compresi un tronco di viabilità urbana a scorrimento veloce per la circonvallazione di Alghero e un tronco di raccordo tra i tratti precedenti della circonvallazione, comprendente lo svincolo per la città catalana.

Il lotto 4 consiste invece nella costruzione di una bretella a due corsie per l’aeroporto di Fertilia, con intersezione a rotatoria sulla strada provinciale 42. Le offerte per partecipare alla gara d’appalto dovranno essere presentate entro il 22 settembre e poi si procederà ad assegnare i lavori, che dovrebbero concludersi entro il 2027.

