Un allevatore di 80 anni, Peppe Lai, è stato gravemente ferito da un muflone nelle campagne di Arzana.

L’animale l’avrebbe prima assalito e poi incornato.

L’episodio è accaduto sabato sera. Da quanto si è appreso, l’anziano uomo, in pensione, si trovava in una fattoria nella periferia del paese per prestare cura agli animali all’interno del locale, quando il muflone, che stava pascolando liberamente, si è lanciato contro Lai.

Nell’attacco, l’uomo è stato incornato alla schiena, al bacino e ai glutei finché non è finito a terra sanguinate.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo dell’elicottero dell’Areus. Per il personale medico non è in pericolo di vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it