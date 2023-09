Claudio Ranieri è ufficialmente cittadino onorario di Cagliari. La ratifica è avvenuta all’unanimità nel corso del consiglio comunale tenutosi nella serata di martedì 12 settembre.

“Le imprese di mister Ranieri con il Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall’Isola”, si legge nelle motivazioni.

Attraverso i canali ufficiali del club rossoblù, il diretto interessato ha ringraziato. “Ringrazio di cuore il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per avermi concesso la cittadinanza onoraria, è un riconoscimento che mi riempie di orgoglio. La città di Cagliari e l’Isola mi hanno accolto per la prima volta tanti anni fa e da allora hanno sempre fatto parte di me”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it