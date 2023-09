Non si ferma l’emergenza migranti e gli sbarchi continuano anche in Sardegna. Un gommone senza motore arrivato dal mare è stato trovato nei giorni scorsi dai carabinieri in spiaggia a Muravera.

L’imbarcazione, lunga dieci metri, priva di motore, è stata trascinata dalla corrente sulla spiaggia di Colostrai.

A bordo i militari dell’Arma hanno rinvenuto rifiuti con etichette in lingua araba. L’ipotesi è che il gommone sia stato abbandonato da migranti.

La scoperta è stata segnalata anche alla Guardia costiera che ha fatto uscire una motovedetta per perlustrare l’area, ma non sono stati trovate tracce di un naufragio. Il gommone è stato sequestrato.

