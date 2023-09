Una tromba d’aria si è abbattuta, ieri sera, sul territorio di Terralba, nell’oristanese. Le aziende dell’orticoltura sono state fortemente danneggiate. Ma gravi danni anche alle strutture agricole tra serre e capannoni.

Secondo un primo rilevamento di Coldiretti Oristano, molto colpite le aziende Podda (a Uras), Lotta e Naturalis con sede a San Nicolò D’Arcidano.

Ma oltre al passaggio della tromba d’aria, anche la pioggia intensa ha compromesso altre coltivazioni di numerose aziende del territorio.

In attesa di una più precisa conta dei danni, alcuni comuni (in particolare Terralba) si sono già attivati con le loro amministrazioni per deliberare sull’evento che ha colpito il territorio.

“Siamo vicini alle nostre aziende colpite. Come sempre, daremo loro il massimo supporto per fronteggiare questo ennesimo colpo inferto dal maltempo” sottolinea Paolo Corrias, presidente Coldiretti Oristano.

