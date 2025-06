Siamanna, salvati tre pulli di falco (gheppio) caduti dal nido

Gli agenti della Forestale, intervenuti sul posto, hanno verificato il buono stato di salute dei giovani rapaci, che si trovavano già in avanzato stato di sviluppo

Tre giovani esemplari di gheppio (Falco tinnunculus) sono stati tratti in salvo dal Corpo forestale a Siamanna, in provincia di Oristano. L’intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un allevatore locale, che ha trovato i rapaci all’interno della sua stalla.

I pulli, appartenenti a una specie protetta e cruciale per l’equilibrio ecologico degli agroecosistemi, erano accidentalmente caduti dal nido, situato tra le travi del tetto della struttura.

Gli agenti della Forestale, intervenuti sul posto, hanno verificato il buono stato di salute dei giovani rapaci, che si trovavano già in avanzato stato di sviluppo. Dopo il recupero, i gheppi sono stati messi in sicurezza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it