Un gruppo di vandali ha distrutto le recinzioni in via Dettori, a Cagliari, che delimitano l’area chiusa in seguito ai crolli dello scorso gennaio.

Non si conoscono gli autori del gesto, ma il fatto resta grave anche perché, secondo alcune testimonianze di residenti e passanti, alcuni turisti si sono avvicinati convinti si trattasse di un’area archeologica.

Il Comune provvederà nuovamente a ripristinare i segnali di divieto d’accesso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it