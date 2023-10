I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sono intervenuti a Villacidro per sequestrare 8 slot machine prive delle autorizzazioni. All’esercente è stata erogata una sanzione pari a 88.000 euro.

Gli apparecchi rinvenuti in un locale erano provvisti di dispositivi a rulli, rulli virtuali e dispositivi a led ottici. E non presentavano le caratteristiche di conformità.

Nel caso in cui i titolari dell’attività non dovessero pagare la multa, è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni. Oltre la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

