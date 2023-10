Fdi recupera la convention fissata per fine settembre a Cagliari e saltata a causa del lutto nazionale per la morte del presidente emerito Giorgio Napolitano.

Il nuovo appuntamento con ‘Italia vincente’ (questo il titolo della convention) è per domani, domenica 22 settembre alle 9 al Lido del Poetto. Il programma rientra nel ciclo di manifestazioni promosse nell’Isola e nelle altre Regioni per illustrare le cose fatte in un anno di Governo, ma oggi, con le fibrillazioni elettorali anche in vista delle Comunali di Cagliari, diventa propedeutico alla campagna elettorale.

Protagonista, infatti, il sindaco Paolo Truzzu, che nel programma inviato dalla segreteria per l’appuntamento di settembre non era nemmeno menzionato, ma che ora è il nome di punta che il suo partito ha portato al tavolo nazionale per la candidatura a governatore.

Dopo l’introduzione della senatrice e coordinatrice regionale Antonella Zedda, che modererà l’incontro, sono previsti gli interventi dei parlamentari Giovanni Satta, Barbara Polo, Francesco Mura e Gianni Lampis che racconteranno il primo anno di governo Meloni.

Ad approfondire il lavoro svolto nella commissione Trasporti della Camera sarà il suo presidente Salvatore Deidda, mentre a seguire il sindaco di Cagliari dialogherà con la ministra sarda del Lavoro Marina Calderone. Chiuderà alle 11 un video collegamento con la premier Giorgia Meloni.

