Anche in Sardegna si dovrà dire addio all’estate. Dopo tre giorni di sole e temperature elevate, con picchi di 30 gradi in alcune zone, torneranno condizioni più instabili.

Da venerdì infatti saranno previste piogge sulla costa tirrenica al mattino, mentre nel pomeriggio si estenderanno all’Adriatico e a gran parte del Sud. Previste anche raffiche vento, soprattutto sulla Sardegna, dove sono attesi venti di burrasca.

Il ciclone tedesco, in arrivo da Berlino, lascerà poi l’Italia ma le temperature rimarranno più basse con una diminuzione di 6-9 gradi sia per le minime che per le massime.

Da sabato tornerà il sole, ma il termometro resterà stazionario e ci saranno forti venti.

