Il Psd’Az del governatore uscente Christian Solinas potrebbe disertare, ma il tavolo della coalizione di centrodestra si farà a stretto giro. La data fissata per il momento è quella di venerdì 24 novembre.

Alla riunione è sicura la partecipazione di Fratelli d’Italia, in prima fila con la possibile candidatura di Paolo Truzzu. Così come ci sarà Forza Italia, pronta a mettere sul tavolo i nomi di Alessandra Zedda, Pietro Pittalis e Ugo Cappellacci come possibili candidati.

Anche Riformatori e Grande Centro sono vicini al fronte anti Solinas, ma prima dei nomi chiedono un confronto sui programmi. Possibile invece l’assenza della Lega, schierata con il Psd’Az a difesa del presidente. Parere condiviso anche dal forzista Cappellacci, che in un’intervista a un noto quotidiano regionale ha espresso le condizioni utili all’alleanza.

“Chiedo, insieme ai nomi, di intenderci su un programma che abbia una tempistica, perché troppe cose che avevamo detto di dover fare non sono state realizzate” ha dichiarato l’ex presidente della Regione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it