Accoltellamento a Sennori, si tratterebbe di un regolamento di conti

Un presunto regolamento di conti tra due gruppi rivali provenienti da Sorso e Sennori sarebbe la causa di una violenta rissa che ha portato al ferimento di cinque giovani con armi da taglio, uno dei quali si trova in fin di vita. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Sennori, durante i festeggiamenti per San Giovanni Battista.

Le due fazioni si erano già affrontate il mercoledì precedente, sempre in occasione degli stessi festeggiamenti, in un principio di rissa che era stato disperso dall’arrivo dei Carabinieri. In quell’episodio era già coinvolto Alessio Tonzanu, il 18enne residente a Sorso, che è stato poi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni in seguito agli eventi del fine settimana.

Lo scontro decisivo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando i due gruppi si sono incontrati nuovamente per saldare i conti in sospeso. Tonzanu avrebbe estratto un coltello, ferendo cinque ragazzi, tra cui il 21enne Francesco Sircana, che attualmente sta lottando per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Questa mattina, Tonzanu è comparso davanti al Gip per l’udienza di convalida dell’arresto. Difeso dagli avvocati Chiara Murgia e Gianluigi Poddighe, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande.

