La tragica scomparsa una settimana fa. La morte improvvisa di Maria d’Itria Cuccu, 48enne di Gesturi, avvenuta improvvisamente per un malore ha lasciato senza parole la sua famiglia e l’intera comunità del paese.

Oggi, però, è lo stesso Comune ad aver avviato una raccolta fondi per Emanuela e Sara, le due gemelline di 9 anni che soltanto qualche anno fa hanno dovuto superare la perdita del padre.

Il fratello maggiore, Michele Tolu, ventenne, è tornato dalla Germania dove viveva, per occuparsi delle due piccole insieme ai nonni materni.

Il sindaco Emanuele Serra ha commentato così l’iniziativa: “In tanti ci hanno chiesto come avrebbero potuto essere d’aiuto per queste due bimbe. Abbiamo così deciso di attivarci per raccogliere quante più risorse possibili. Naturalmente il Comune farà la sua parte”.

