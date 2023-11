Dopo le parole del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, arriva la replica del Grande Centro di Antonello Peru. Il primo cittadino, nonché possibile candidato alla presidenza della Regione, aveva ribadito come l’obiettivo di Fratelli d’Italia fosse quello di “creare un governo della Sardegna di centrodestra, a trazione di destra”.

Ipotesi che però fa storcere il naso a qualche alleato della coalizione: “Abbiamo preso nota in questi giorni delle affermazioni di chi si dice convinto che la Sardegna vorrebbe essere guidata con una trazione a destra – scrive in una nota il Grande Centro – Restiamo in attesa di elementi capaci di avvalorare questa tesi, perché a noi appare invece che i sardi siano interessati a conoscere le soluzioni che abbiamo da proporre piuttosto che da quale lato provengano”.

Insomma, da parte del gruppo di Antonello Peru arriva una frenata a qualsiasi fuga in avanti rispetto al tavolo sardo, ancora bloccato in attesa delle decisioni da Roma. Le segreterie nazionali sono infatti in attesa di capire come spartire le candidature tra Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Umbria.

