Gioia a casa di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo dell’Inter, dopo mesi difficili nella vita privata, torna a sorridere insieme alla sua famiglia.

La moglie Federica Schievenin annuncia sui social l’arrivo del quarto figlio, il primo maschietto per la coppia. “Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo” racconta la giovane mamma. “Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti”.

Federica ha anche raccontato brevemente il dolore per la perdita di uno dei due gemellini attesi e l’ansia per le sorti del bimbo che porta ora in grembo. Un fatto che ha riaperto una ferita ancora fresca dopo la perdita di un altro figlio nei mesi scorsi.

Ora il lieto fine, con una gravidanza ufficialmente serena che porterà alla luce nel 2024 il “piccolo Barella”.

