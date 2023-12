Da 700 mila a più di un milione di euro: sono questi i costi del Capodanno a Cagliari che con tutta probabilità vedranno sul palco Marco Mengoni. A lanciare l’allarme sono i consiglieri di minoranza.

Mercoledì 6 dicembre, infatti, la Giunta Truzzu ha approvato una delibera sulla variazione dell’area dell’evento e le linee di indirizzo per l’utilizzo degli stanziamenti in bilancio. La cifra ora è di un milione e ventisette mila euro per un evento che si terrà alla Fiera di Cagliari.

“La mala organizzazione si abbatte sull’organizzazione degli eventi culturali: mancata trasparenza, ritardi e sottovalutazioni sono alcune delle caratteristiche che stanno facendo lievitare i costi” denuncia Matteo Lecis Cocco-Ortu del Pd.

“Spendere così tanti soldi per organizzare un Capodanno, al giorno d’oggi, non solo non è necessario ma è anche inopportuno. Senza che ci sia un vantaggio per la città: i comuni sardi hanno scelto per tempo gli artisti, Cagliari deve ancora formalizzare tutto” aggiunge Marzia Cilloccu.

