L’università di Cagliari e la Prefettura hanno stabilito un patto per garantire maggiore sicurezza nelle aree adiacenti le sedi universitarie.

L’accordo si è reso necessario in seguito alle molestie avvenute ai danni di due studentesse universitarie. “Come rettore dell’Università di Cagliari non potevo lasciare inascoltate le tante segnalazioni e manifestazioni di paura” ha spiegato il rettore Francesco Mola.

Durante l’incontro di stamane, Mola ha manifestato la sua preoccupazione per il crescente timore tra studentesse e studenti nel frequentare le zone universitarie specialmente in orari serali. Il prefetto ha assicurato un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine nelle zone a ridosso dei locali universitari.

Intanto a ono in corso le indagini per identificare gli autori delle aggressioni avvenute a danno di due studentesse, una in viale S. Ignazio e un’altra in viale Merello.

