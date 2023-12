“Ho i piedi al contrario, ma gli ultimi otto minuti divento veramente Van Basten ogni tanto”. Così Leonardo Pavoletti ha espresso la sua gioia ai microfoni di Dazn dopo il 2-1 in rimonta rifilato al Sassuolo. Il capitano rossoblù ha scherzato così con Gian Piero Gasperini, ospite dello studio di Pierluigi Pardo, che ha elogiato la personalità del bomber.

Il centravanti livornese è stato autore ancora una volta di un gol vittoria allo scadere, realizzato addirittura in rovesciata. “Non ho ancora capito come ho fatto gol, di rovesciata penso di non averlo mai fatto” ha detto ancora.

Pavoletti continua ad essere l’uomo della provvidenza, ma la squadra ha dato ancora prova di carattere. “Il Cagliari non muore mai, è immortale” ha sentenziato il capitano.

