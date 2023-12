Attimi di paura a Cagliari per un incidente stradale avvenuto in viale Marconi. Un’auto, parrebbe per l’alta velocità, si è ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata.

I conducenti dei veicoli che seguivano hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e una ambulanza del 118: ferito, ma non gravemente, l’uomo che era alla guida.

Intanto però il traffico è andato in tilt. La polizia locale sta dirigendo il passaggio dei veicoli, garantendo la massima sicurezza. In attesa che l’auto venga rimossa dalla strada.

