Il Partito Socialista lancia ai Progressisti un “appello alla ragionevolezza” in vista delle Regionali 2024. In modo che si presentino uniti alla coalizione di centrosinistra. A chiederlo è il segretario regionale del Psi Gianfranco Lecca.

“Rientrate nella coalizione di centrosinistra, la vostra presenza è indispensabile per costruire una compagine compiuta in grado di confrontarsi e di battere il centrodestra” si legge in apertura della nota.

Lecca assicura che “troverete dentro il campo largo tutti gli spazi di agibilità politica che tengono conto di tutte le sensibilità vicine alla vostra. Tutto il centrosinistra deve correre unito. La Sardegna può essere il luogo d’inizio di una riscossa della ragionevolezza, del ritorno alla politica del buonsenso. Se non abbiamo la forza di correre da soli abbiamo però maggiore energia politica se ci muoviamo uniti”.

