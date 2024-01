Nuovo colpo di scena nella campagna elettorale che porterà al nuovo presidente della Regione il prossimo 25 febbraio. Renato Soru in mattinata ha invitato la candidata del Campo largo, Alessandra Todde, a un incontro pubblico per decidere chi guiderà la coalizione di centrosinistra.

Da fonti del Campo Largo rispondono in una serie di punti alla proposta del leader della Coalizione sarda.

In primo luogo, “con queste affermazioni Soru dimostra che, a quanto pare, non abbiamo partecipato allo stesso incontro il 4 gennaio, le nostre orecchie non hanno sentito alcun suo passo indietro”. Il riferimento è al fatto che la presa di posizione dell’ex presidente di Regione e patron di Tiscali sia arrivata soltanto dopo la scelta dei Progressisti di tornare nel Campo largo.

Ma non solo. “Soru è passato dal dire “vinciamo noi” a dire “non faccio calcoli elettorali”. Credo sia chiaro che ha come unico obiettivo indebolire lo schieramento progressista per favorire la destra. Fa sorridere che quando lo vuole lui le primarie non servono. Il suo è egoismo all’ennesima potenza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it