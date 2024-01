Il 10eLotto premia la Sardegna.

Nella giornata di sabato 20 gennaio, si è festeggiato con un 9 da 20 mila euro centrato a Cagliari.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 231 milioni di euro in questo 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it