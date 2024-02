Alle 14.30 circa la 1A della Sede Centrale è intervenuta sulla SP 3 dopo il ponte in direzione Ossi per incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate per cause da accertare.

Tre le persone ferite, di cui una trasportata all’ospedale per accertamenti.

La squadra VF ha messo in sicurezza le vetture. Sul posto una ambulanza del 118 e i carabinieri di Sassari.

