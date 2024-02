La Dinamo Sassari dura un tempo e poi viene superata da Tortona per 79-62. Adesso pausa di due settimane per Final Eight e Nazionali, si riprende il 3 marzo in casa con la Virtus Bologna.

Sassari gioca un eccellente primo tempo, va sotto di 11 punti, rimonta fino al 52-50 poi paga gli errori chiave nei momenti topici. La tripla di Ross alla scadere segna il primo break della squadra di De Raffaele che ha rotazioni lunghissime e mette grande fisicità difensiva.

Il Banco approccia bene l’ultimo quarto arriva con il contropiede del -5, ma due sanguinose perse costano la bomba di Baldasso e un antisportivo che segnano il break decisivo.

