Marco Carta, suo malgrado, in trend topic sulla piattaforma X. È quanto accaduto nel pomeriggio in seguito ad una vera e propria rivolta dei fan di Geolier sul social.

Il cantante cagliaritano è stato citato assieme a Valerio Scanu e Povia come uno dei peggiori cantanti a vincere il Festival di Sanremo.

La cosidetta “shitstorm” nei confronti di Carta si è generata dopo che sui social aveva iniziato a girare la possibilità che il rapper napoletano potesse vincere. Con accorati appelli a votare dei partecipanti alternativi, evitando così la possibilità di successo.

Ecco alcuni commenti su X:

Hanno vinto il festival POVIA e MARCO CARTA

mò bell e buon o problem foss GEOLIER. — NapoliVHS (@NapoliVHS) February 10, 2024

Hanno vinto Sanremo Povia, Marco Carta, Valerio Scanu, Lola Ponce e Gio Di Tonno. Ora il dramma Geolier. Ma dai, su.#Sanremo2024 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 10, 2024

Immagino un Marco Carta che si scopre in tendenza perché preso come esempio per dire “si può fare schifo e vincere comunque Sanremo” — Oligomineralenaturale (@ilsergio_) February 10, 2024

Qui per ricordarvi che a Sanremo hanno vinto anche Povia e Marco Carta. Non vedo perché non potrebbe vincere Geolier. #Sanremo #SANREMO2024 pic.twitter.com/w7i66ZBdHN — Marco Minchioni🏳️‍🌈 (@soDiegoetispie) February 10, 2024

tuttə incazzatə per un’eventuale vincita di Geolier quando nel 2009 vinse a furor di popolo Marco Carta, che non è napoletano e quindi tutto il caos contro Napoli non c’entra #sanremo2024 n.b. non è un post di attacco alla sardegna anche perché sono FIERAMENTE sardo anche io — Matteo 🍐🍐 – Sanremo era 💐🎶 (@MattePir92) February 10, 2024

questa è la piu grande puttanata che si legge, la canzone è bella puo non piacere a tutti ma è oggettivamente una canzone bella. se vince non sarà nessun scandalo. hanno vinto in tutti i luoghi in tutti i laghi, marco carta, memoria corta avete — Ant (@diavolisempre) February 10, 2024

