Un grave incendio è avvenuto a Quartu Sant’Elena in un appartamento al settimo piano di una palazzina in via Germania. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Intossicata una anziana signora di 70 anni: è stata trasportata all’ospedale in codice rosso.

Sul posto al lavoro una squadra dei vigili del fuoco con il supporto di un autobotte, e un’autoscala.

La signora e stata portata fuori dall’abitazione e consegnata al personale sanitario presente con ambulanza che ha prestato le prime cure e trasportata per le cure del caso.

