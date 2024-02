Non cambia la striscia negativa dell’Olbia che perde anche con Pineto per 1-0. Decisivo un autogol di Bianchimano al 7’.

Ora la rincorsa verso la salvezza si fa più ardua, vista la distanza di 8 punti dalla Vis Pesaro.

La squadra di Gaburro non è stata in grado di offrire soluzioni offensive importanti per tentare di portare a casa la gara. Pagando il “mal di trasferta” di cui soffre da novembre.

