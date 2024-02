Un giovane è rimasto ferito in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto sulla ss198. Per motivi in corso d’accertamento, la sua auto ha sbandato uscendo fuori strada e ribaltandosi.

Sul posto l’intervento della squadra 10A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sorgono, che ha messo in sicurezza la strada.

Il ragazzo, aiutato ad uscire dall’abitacolo da alcuni passanti è stato preso in carico dal personale del 118 che l’ha subito trasferito al più vicino ospedale.

Presenti anche i carabinieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it