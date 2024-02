La Vigipol ha avviato le dovute azioni legali contro i responsabili della finta rapina ad un blindato inscenata durante il carnevale di Perfugas. “Danno d’immagine” è la motivazione.

“In qualità di rappresentanti ufficiali dell’Istituto di Vigilanza Vigilpol desideriamo esprimere la nostra ferma condanna nei confronti degli eventi accaduti durante il carnevale di Perfugas in data 13 febbraio. In cui si è assistito ad una messinscena che riproduceva le guardie con uniformi della Vigilpol e i banditi con tute mimetiche e finte armi. Nella circostanza sono stati utilizzati segni distintivi, logo e marchio identici e riconducibili all’Istituto di Vigilanza Vigilpol” si legge in una nota.

Pur comprendendo il contesto allegorico e goliardico, la Vigipol ritiene “non ammissibile accettare gesti sconfinati di cattivo gusto e sintomatici di scarsa sensibilità valoriale, culturale e sociale”.

