Brutto incidente questa mattina sulla 554 all’altezza di Selargius. L’autista di un furgone ha perso il controllo del suo mezzo che dopo aver sbandato si è rovesciato su un fianco.

Il furgone è rimasto a cavallo delle due corsie, invadendo parzialmente quella di senso opposto. Non si registrano feriti gravi, ma i disagi al traffico sono importanti, con la viabilità fortemente rallentata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e gli operai dell’Anas per la pulizia della strada.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it