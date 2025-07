Sant’Elia, stop al mega impianto fotovoltaico | Todde: “Colle sarà restituito ai sardi”

"Il Colle di Sant’Elia non sarà svenduto né sacrificato a interessi esterni" ha affermato la presidente della Regione, che si è detta pronta a far rispettare l'accordo firmato nel 2008

La Presidente della Regione Alessandra Todde, attraverso un comunicato stampa, ha garantito che il mega impianto fotovoltaico che il Governo avrebbe voluto costruire sul colle di Sant’Elia non si farà.

“Il Colle di Sant’Ignazio a Sant’Elia non sarà svenduto né sacrificato a interessi esterni – ha affermato Todde – Per troppi anni le amministrazioni regionali precedenti non hanno finalizzato il trasferimento di queste aree, nonostante l’accordo di programma firmato nel 2008 con il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio. Un bene di straordinario valore paesaggistico e storico che é patrimonio dei sardi”.

La Presidente ha poi proseguito: “Questo immobilismo ha aperto la strada a scelte calate dall’alto, come il bando pubblicato il 5 giugno scorso da Difesa Servizi S.p.A., che prevedeva la concessione di 37 ettari sul Colle per realizzare un mega impianto fotovoltaico. Un progetto imposto senza alcun confronto con la Regione e con il Comune di Cagliari, che avrebbe compromesso irrimediabilmente un’area di altissimo pregio ambientale e sociale”.

Motivo per cui è arrivato lo stop definitivo alla programmazione che il Governo avrebbe voluto portare avanti: “Noi abbiamo deciso di voltare pagina e di difendere il diritto dei sardi di decidere sul proprio territorio. Abbiamo avviato tutte le procedure per dare piena attuazione all’accordo del 2008: l’Assessorato degli Enti Locali sta già predisponendo gli atti per il frazionamento catastale delle aree, che saranno completati entro sei mesi. Alla fine di questo percorso, il bene sarà finalmente trascritto come proprietà della Regione Sardegna”.

“Il Colle sarà restituito ai sardi – conclude Todde – come sancisce l’articolo 14 del nostro Statuto. Sarà tutelato e destinato a finalità di conservazione ambientale, sociale e culturale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it