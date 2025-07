Terrore a Villanovafranca, enorme incendio nelle campagne: allevatori disperati

Sul posto due canadair, ma tanti allevatori disperati stanno spostando gli animali per non lasciarli alle fiamme, che stanno raggiungendo gli ovili

Dopo i tremendi incendi di oggi avvenuti sulla statale 387 e in prossimità dell’aeroporto di Olbia, anche Villanovafranca ha dovuto fare i conti con le fiamme.

Attualmente è in corso un rogo di vaste dimensioni che si sta espandendo rapidamente a causa del Maestrale. Secondo quanto riferito, le fiamme sarebbero partite dalla zona di Las Plassas.

Grande paura soprattutto per gli allevatori che stanno cercando di mettere in salvo i propri animali. Diversi infatti avrebbero gli ovili nelle aree in cui si sta espandendo l’incendio.

Sul posto oltre alle squadre di spegnimento da terra sono attualmente in azione anche due canadair.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it