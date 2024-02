Poche ore e sarà silenzio elettorale per le Regionali 2024: chi avrà seminato meglio, vincerà la competizione. L’analista politica Alessandra Ghisleri ha dato la propria indicazione in merito a chi sarà il prossimo o la prossima presidente della Regione Sardegna.

“È una terra amatissima e difesa dai propri abitanti e non vogliono le liti che vengono da Roma. In questo il centrodestra si è ferito da solo soprattutto quando c’è stata la lite tra Solinas e Truzzu. Il sardo ama la sua terra ma ha capito che era una bandierina quella che si voleva mettere e non voleva intrusioni altrui e questo è stato letto molto bene nelle carte” ha commentato nel programma Tagadà, su La7.

Quindi una profezia che dà una rappresentazione di chi vincerà. “I sardi eleggeranno una donna o un uomo sardo ed eleggeranno un presidente che appartiene a questa terra“.

