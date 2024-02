Nel centrodestra prosegue l’analisi della sconfitta. Dopo la vittoria di Alessandra Todde, i partiti che hanno sostenuto Paolo Truzzu ragionano soprattutto sul voto di Cagliari, dove il sindaco ha ricevuto una bocciatura netta. Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia ed ex governatore, difende però il sindaco del capoluogo.

“In Sardegna c’è una coalizione di centrodestra che ha preso il 49% dei consensi rispetto al Campo largo di centrosinistra che ha preso il 42%. In termini di coalizione, quindi, non è cambiato molto. Purtroppo non è andata altrettanto bene sui candidati” ha detto l’esponente forzista a Restart su Rai 3.

“Mentre la Todde ha guadagnato rispetto alle sue liste, Truzzu ha perso, pagando un prezzo in un certo senso assurdo. A Cagliari, dove ha perso il 20% dei consensi, ha avviato tantissimi cantieri che per un problema di gestione di risorse dovevano essere avviati contemporaneamente. I cittadini di Cagliari non hanno guardato all’utilità futura, ma al disagio immediato, arrecato nell’intesse della città”.

