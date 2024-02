“Patrick Zaki, benvenuto in Sardegna. Terra di Pace, Diritti e Libertà”. Così sui social la neo governatrice Alessandra Todde rende pubblico il suo incontro di oggi con Patrick Zaki, l’attivista e studente tenuto prigioniero in Egitto e protagonista di uno dei casi diplomatici più complessi degli ultimi anni.

Zaki è in Sardegna e questa mattina è stato al liceo Pacinotti di Cagliari per incontrare gli studenti, per poi andare a colloquio con la presidente della Regione.

