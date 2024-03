Alessandra Todde torna a parlare della sua vittoria alle elezioni regionali sarde e punge la premier Giorgia Meloni. È accaduto nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Oggi, a cura di Luca Telese.

In un passaggio topico della chiacchierata, la neo presidente ha ricordato il comizio della leader di Fratelli d’Italia a Cagliari. Un modus operandi ripetuto anche in Abruzzo, per le imminenti elezioni regionali.

“In quel comizio faccette e le vocine ridicole. Si pensava spiritosa, ma stava colpendo i sardi, non me. Una gita di un giorno, tre minuti di promesse, due ore di cabaret. Lei e il centrodestra non ci hanno visto arrivare”.

