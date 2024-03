Matteo Marcenaro è l’arbitro designato per la gara tra Monza e Cagliari, in programma sabato 16 marzo alle ore 15:00. Per il fischietto di Genova sarà la terza direzione di una gara dei rossoblù: i precedenti parlano di un pareggio (col Verona) e due sconfitte (con Roma e Napoli, nella stagione in corso).

Al suo fianco ci saranno gli assistenti Niccolò Pagliardini e Giuseppe Di Giacinto, il quarto uomo invece Kevin Bonacina. Invece al Var saranno presenti gli arbitri Daniele Paterna e Gianluca Aureliano.

