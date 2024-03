I tecnici del Cres sono dovuti intervenire ad Arborea nel pomeriggio per il ritrovamento della carcassa di un delfino.

L’esemplare di cetaceo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Al momento non si conoscono le cause della morte del delfino: si trattava di un esemplare adulto lungo circa due metri.

Sorte nefasta anche per una caretta caretta trovata a Gonnesa. La tartaruga è stata portata alla clinica veterinaria per essere visitata e curata. Purtroppo la troppa permanenza al freddo fuori dall’acqua e probabili problemi polmonari ne hanno causato durante la notte il decesso.

