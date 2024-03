Un piccolo giallo sulla proclamazione ufficiale di Alessandra Todde come nuova presidente della Sardegna: la Corte d’Appello di Cagliari ha smentito che fosse già avvenuta.

Sono ancora in corso le operazioni di conteggio per l’attribuzione dei seggi su base regionale e circoscrizionale.

Intanto la neo presidente, in attesa della proclamazione che avverrà molto probabilmente mercoledì, si è incontrata con gli alleati a Oristano. Una riunione per definire le strategie di lavoro in vista del governo nel futuro.

“Oggi lavoriamo per riuscire a costruire una squadra coesa che possa seguire sin da subito sia in consiglio che nel governo i problemi da affrontare. Interessa avere la squadra migliore, confrontarsi con chi è stato eletto”, ha sottolineato la governatrice ai giornalisti.

