È stata un successo l’iniziativa Porte Aperte organizzata dalla Struttura complessa di Nefrologia e dialisi dell’ospedale San Martino di Oristano in occasione della Giornata mondiale del Rene.

“La diagnosi precoce è importante per curare le malattie renali” ha sottolineato la dottoressa Patrizia Vatieri, responsabile del reparto del presidio ospedaliero oristanese. La giornata dedicata alla prevenzione è stata anche l’occasione giusta per far conoscere le attività e i servizi offerti dal reparto di Nefrologia e Dialisi.

È stato un risultato oltre le aspettative questo evento, come spiega Riccardo Marras, dirigente medico di Nefrologia e Dialisi. “Per il nostro reparto è stato un momento molto importante. Una testimonianza di attenzione e vicinanza al paziente anche dopo gli anni difficili, segnati dalla pandemia. Così i cittadini si riavvicinano ai nostri servizi, sia coloro che sono asintomatici sia chi con patologie è stato lontano dai nostri ambulatori”.

