Il gran finale della serie “Le indagini di Lolita Lobosco” su Raiuno ha raggiunto quasi 5 milioni di telespettatori, confermando il successo ottenuto in tutte e tre le stagioni.

Ma ora il progetto potrebbe andare in soffitta o, forse, non prevede più il personaggio di Raffaele “Lello” Esposito, interpretato da Jacopo Cullin.

In un post sui social, l’attore sardo sembrerebbe aver dato l’addio alla serie.

“C’è tanta tristezza per un capitolo che si chiude ma tantissima soddisfazione per aver partecipato ad un progetto così amato. Una produzione sempre presente ed estremamente solida, un cast eccezionale e la troupe composta da grandissimi professionisti che c’hanno aiutato a dare il meglio. Una fortuna aver lavorato in un clima così bello. Ad Maiora Semper, Vi voglio bene!”.

Cullin presto tornerà a teatro col suo spettacolo “È inutile a dire“, col quale calcherà sia i palchi sardi che quelli nazionali nel mese di maggio. E nel futuro sembra esserci la possibilità di un progetto personale che potrebbe portarlo dietro la macchina da presa.

