Il cognome non mente: Javier Burrai, portiere dell’Ecuador che domenica ha affrontato la nazionale italiana, è di origini sarde. E la genealogia che riporta a Bitti è stata svelata direttamente da una lontana parente, Tatiana Burrai, sulla pagina social Bitzitv.

“Michele Burrai (fratello di mio nonno paterno Antonio Burrai “Piolle”) che emigrò in argentina era il bisnonno di Javier. Il padre di Javier, Oscar Alfredo Burrai, era infatti nipote di Michele” racconta.

“Tra l’altro Javier discende in maniera diretta dalla nostra famiglia, perché mio nonno aveva perso i fratelli, l’unico rimasto in vita era appunto Michele, che però emigrò in Argentina. Quindi la famiglia argentina di Zio Michele è in sostanza la nostra unica parentela, perché gli altri fratelli di mio nonno Burrai non ebbero figli”.

Nato in Argentina, Burrai era alla prima partita con la nazionale ecuadoregna dopo aver preso la cittadinanza a settembre.

