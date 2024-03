Un camper anomalo, ovvero un furgone “travestito”, è stato lasciato parcheggiato sulla spiaggia di Piscinas. La scoperta fatta da chi in questi giorni ha raggiunto la località nota per le sue dune per un po’ di relax.

Il camper, secondo quanto reso noto nel gruppo social “Amanti delle dune di Piscinas”, sarebbe stato lasciato nel mezzo dell’arenile da alcuni turisti.

Dopo la segnalazione al Corpo forestale, i proprietari se ne sono andati. Lasciando però traccia del proprio passaggio “cafone”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it