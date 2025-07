Arbus, donna scomparsa ritrovata dai Vigili del fuoco: era finita in una scarpata

Una donna ieri era stata dichiarata scomparsa ad Arbus, dopo che si era allontanata con il proprio mezzo, e da lì sono partite le ricerche. Oggi la buona notizia: i Vigili del fuoco l’hanno trovata e affidata alle cure del personale sanitario.

Una squadra del distaccamento di Cagliari infatti ha cominciato a sorvegliare le aree in prossimità di Torre dei Corsari sia via mare che via aria e nel pomeriggio di oggi uno degli elicotteri ha avvistato una vettura bianca su una scarpata.

La donna infatti era finita in una scarpata con l’auto, di cui non si sanno al momento le cause, e poi era rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, un fuoristrada, e hanno estratto la donna, pienamente cosciente, dal mezzo.

