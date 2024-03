Il corpo senza vita di un uomo, probabilmente un pescatore, è stato trovato in spiaggia a Torre Grande.

Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 10, nel tratto di spiaggia tra il vecchio villaggio dei pescatori e il porticciolo.

Sul posto la Guardia Costiera e i carabinieri della Compagnia di Oristano e di Cabras. Accertamenti in corso sia per risalire all identità dell’uomo che alle cause della morte.

