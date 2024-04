Tre pescatori sassaresi sono stati denunciati e sanzionati dai carabinieri della stazione dell’Asinara e dai militari della Capitaneria di porto di Porto Torres.

Sono stati sorpresi mentre, a bordo di un gommone, erano intenti a pescare in acque a tutela integrale, all’interno dell’area marina del Parco nazionale dell’Asinara.

Il gommone e il materiale utilizzato per la pesca sono stati sequestrati, così come ricci e pesce per un totale di 45 chili. I tre sono stati inoltre sanzionati con una multa di oltre 2 mila euro a testa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it