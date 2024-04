La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha annunciato sui propri canali media che il nuovo capitano della squadra sarà Eimantas Bendzius. L’ala lituana è a Sassari dall’estate del 2020.

In attesa del ritorno sul parquet di Bendzius, ai box dallo scorso settembre per la rottura del tendine d’Achille, i gradi di capitano saranno di Ousmane Diop. Il centro classe 2000, in Sardegna dalla stagione 2018-2019 con l’esperienza maturata in A2 a Cagliari prima e a Torino poi, sarà il capitano già nella partita di domenica con Pesaro.

I due prendono il posto di Stefano Gentile, di recente passato tra le fila di Trapani in Serie A2.

