Un dettagliato documento che analizza i problemi del comparto agricolo sardo è stato stilato dagli agricoltori e dai pastori impegnati nella protesta dei trattori.

Sarà la base per un confronto con la nuova presidente della regione Alessandra Todde.

“Riteniamo sia necessario aprire un tavolo di confronto tra la parte politica e gli attori principali della più importante economia rappresentativa in Sardegna. Al fine di studiare e analizzare soluzioni in grado di risolvere le diverse problematiche che si presentano ai vari livelli regionali, nazionali ed europei” si legge in una nota.

Agricoltori e pastori chiedono che venga presto nominato il nuovo assessore dell’agricoltura. Si chiede che “possieda necessarie conoscenze e abilità nel difendere il nostro settore nelle giuste sedi, dove si andrà a discutere, a breve, la prossima programmazione”.

