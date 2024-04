Portare dei fiori nella tomba di un proprio caro e non trovarli più nei vasi. Polemiche social sul cimitero di Assemini, dove secondo quanto testimoniato da diversi cittadini continuano a verificarsi furti e altri episodi spiacevoli. Sul gruppo Assemini in Comune sono tanti i commenti che raccontano una situazione non più tollerabile.

“Porto in cimitero delle calle cresciute nel giardino di mio fratello, i fiori adorati dalla mia mamma. Rivado in cimitero… sparite le calle” scrive Daniela Pau. “Purtroppo è una cosa che succede spesso” le fa eco Franca Dessì. “Anche a mia figlia e ai miei genitori è capitato più di una volta che gli rubassero i fiori e altro”.

Una situazione che però non è nuova all’interno del cimitero di Assemini. Da anni infatti questo tipo di inconveniente capita spesso ai visitatori, tanto che non sono mancate anche le richieste per l’installazione di telecamere all’interno. Ancora oggi, però, i cittadini si ritrovano a dover chiedere rispetto per i propri defunti.

