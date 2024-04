Un 22enne tunisino è stato arrestato a Cagliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza.

Nell’ambito dei controlli disposti nel fine settimana nei luoghi più frequentati dalla movida cagliaritana, i carabinieri hanno notato il ragazzo che, correndo con il suo monopattino elettrico tra i passanti, creava scompiglio.

Non essendo stati sufficienti gli avvertimenti dei militari per convincere il 22 enne a smettere di guidare pericolosamente tra la gente, i Carabinieri hanno deciso di dare l’Alt. Il ragazzo, per tutta risposta, ha centrato un militare in divisa.

Nei pochi secondi di confusione che ne sono seguiti il giovane è riuscito a divincolarsi, e riprendere il monopattino e a ripartire nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La fuga è durata però meno di un attimo.

Tra le contestazioni, che comprendono la resistenza a pubblico ufficiale, c’è anche quella della guida in stato di ebbrezza per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro.

